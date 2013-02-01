Экспорт в яндекс маркет DLE

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Здравствуйте.
Требуется сделать экспорт новостей в яндекс маркет для дле.
Не надо заморачиваться с интерфейсом. Смотрите.
Что нужно: Экспорт под маркет да. Но выборку в интерфейсе не надо делать.
Выбираться будет другим методом.
К номенклатуре сделать ячейку. И присвоить значение 0 или 1. Если стоит 1, то товар выгружается. Если 0, то не выгружается.
А теперь, допустим у нас есть csv файл, где есть поле артикул, и ячейка выгрузки в маркет.
В «панели выгрузки для маркета» подгружаем ее через обзор, и файл сразу же заменяется.
Приложил пример в два шага в проекте.
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