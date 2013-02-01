Экспорт в яндекс маркет DLE

Здравствуйте.

Требуется сделать экспорт новостей в яндекс маркет для дле.

Не надо заморачиваться с интерфейсом. Смотрите.

Что нужно: Экспорт под маркет да. Но выборку в интерфейсе не надо делать.

Выбираться будет другим методом.

К номенклатуре сделать ячейку. И присвоить значение 0 или 1. Если стоит 1, то товар выгружается. Если 0, то не выгружается.

А теперь, допустим у нас есть csv файл, где есть поле артикул, и ячейка выгрузки в маркет.

В «панели выгрузки для маркета» подгружаем ее через обзор, и файл сразу же заменяется.

Приложил пример в два шага в проекте.