Экспорт в яндекс маркет DLE

$80
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки180 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Требуется сделать экспорт новостей в яндекс маркет для дле.

Не надо заморачиваться с интерфейсом. Смотрите.

Что нужно: Экспорт под маркет да. Но выборку в интерфейсе не надо делать.

Выбираться будет другим методом.

К номенклатуре сделать ячейку. И присвоить значение 0 или 1. Если стоит 1, то товар выгружается. Если 0, то не выгружается.

А теперь, допустим у нас есть csv файл, где есть поле артикул, и ячейка выгрузки в маркет.

В «панели выгрузки для маркета» подгружаем ее через обзор, и файл сразу же заменяется.

Приложил пример в два шага в проекте.

11 лет назад
Cyrpheus
Денис 
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Перенести с самописки на OpenCart и доработать.

    $600

    Есть сайт на системе управления мало известной - "Передовик.ру" нужно его перенести на OpenCart, по пути выполнив все работы, которые есть в техническом задании + поменять шапку сайта немного, дизайн ее будет предоставлен. В прикрепленных ...

    OpenCart
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программист PHP для инет магазина

    Ищем опытного и ОТВЕТСВЕННОГО программиста php, который с радостью возьмет под свою опеку начинающий интернет магазин на базе joomla+virtuemart.Задача решать все текущие вопросы по функционалу,доработка,написание своих модулей итд.Умение быстро реагировать и решать проблемы в случае ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сложный опрос для joomla 1.5 или 2.5.

    необходимо найти или разработать опросник для joomla на основании модуля или компонента, что бы была возможность к ответам привязывать другие вопросы (луче безгранично), например 1. какой шоколад вам нравится: а. белый (при овтете переходим ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Небольшой проект

    1. Форма для сбора данных. Обязательные поля: Никнейм Имя Фамилия Моб. Телефон E-mail Выбор концерта в качестве приза из предложенных для участия в розыгрыше (Участвовать одновременно в нескольких розыгрышах нельзя). Соглашение ( пользователь ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен скрипт для Твиттера через API

    $50

    Есть список твиттер аккаунтов логин:пароль . Есть например такой твитт https://twitter.com/igygazasy/status/296745448784416769 (номер 296745448784416769) Надо чтобы со всех аккаунтов происходил ретвит этого твитта. icq 342029 Антон

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вынести скрипты и стили в отдельный файл

    В шаблоне Джумла на базе Gantry Framework в коде выводятся некоторые стили и скрипты просто кодом. Нужно их переместить в отдельные файлы и сделать в head на них ссылки. Просьба оставлять заявки только тем, кто реально ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт игры

    $20

    Привет Всем, у меня есть скрипт бра узорной игры, мне нужна установить её на любой хостинг или сервер, который подходит ей, нужен программиста, могу выслать файл этой игры, чтоб могли глянуть что к чему.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен скрипт на Python

    $50

    Нужно написать скрипт отправки сообщений на Python Сделать это нужно прям сейчас. Кто первый напишет с адекватной ценой - присылаю более подробное ТЗ и отдаю заказ.

    Python
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад