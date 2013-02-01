Небольшой проект

1. Форма для сбора данных. Обязательные поля:

Никнейм

Имя

Фамилия

Моб. Телефон

E-mail

Выбор концерта в качестве приза из предложенных для участия в

розыгрыше (Участвовать одновременно в нескольких розыгрышах нельзя).

Соглашение ( пользователь ставит галочку)

2. Розыгрыш завершается за неделю до концерта, на который

разыгрываются билеты. Автоматически выбирается случайный участник в

качестве победителя. После завершения автоматически направляется

письмо победителю с файлом, который необходимо распечатать в качестве

билета. Файл должен содержать название концерта. Никнейм победителя и

название концерта, в котором одержана победа, должны отобразиться на

сайте автоматически ( это реально?)

3. Зарегистрироваться для участия в конкурсах несколько раз по одним и

тем же телефону и почте нельзя.

4. Экспорт в cvs должен быть по примеру предложенного.

Бюджет небольшой. По срокам 7 дней. Жду Ваши предложения!