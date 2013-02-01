Есть сайт на системе управления мало известной - "Передовик.ру" нужно его перенести на OpenCart, по пути выполнив все работы, которые есть в техническом задании + поменять шапку сайта немного, дизайн ее будет предоставлен. В прикрепленных ...
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Здрасти.Нужно подправить плагин wp-ecommerce для вордпресс
Файл wpsc-shopping_cart_page.php для корректной работы с платежными картами
А именно все ошибки которые выдает платежная система записать в базу вместо Incomplete Orders
1) напротив каждого incomplete заказа ошибка кот выбает мерчант
2) сделать возможность возврата со страницы карты для того чтоб подправить адрес
3) все ошибки мерчанта должны выскакивать на странице карты (не только те 5–7 которые сейчас прописаны)
Если задача сложна то можно поставить woo commerce только под дизайн ее заточить
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