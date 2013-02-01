Здрасти.Нужно подправить плагин wp-ecommerce для вордпресс

Файл wpsc-shopping_cart_page.php для корректной работы с платежными картами

А именно все ошибки которые выдает платежная система записать в базу вместо Incomplete Orders

1) напротив каждого incomplete заказа ошибка кот выбает мерчант

2) сделать возможность возврата со страницы карты для того чтоб подправить адрес

3) все ошибки мерчанта должны выскакивать на странице карты (не только те 5–7 которые сейчас прописаны)

Если задача сложна то можно поставить woo commerce только под дизайн ее заточить