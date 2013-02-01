Калькулятор

Здравствуйте. Требуется сделать экспорт новостей в яндекс маркет для дле. Не надо заморачиваться с интерфейсом. Смотрите. Что нужно: Экспорт под маркет да. Но выборку в интерфейсе не надо делать. Выбираться будет другим методом. К номенклатуре сделать ячейку. ...