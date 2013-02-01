Калькулятор

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки199 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо реализовать калькулятор на сайте с Joomla 1.6. Общее описание в файле.

11 лет назад
sonneshko
Евгения 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
AHTOH
Антон 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
24 дня назад
11 лет назад
$96
2 дня
  • Похожие заказы

  • Программист PHP для инет магазина

    Ищем опытного и ОТВЕТСВЕННОГО программиста php, который с радостью возьмет под свою опеку начинающий интернет магазин на базе joomla+virtuemart.Задача решать все текущие вопросы по функционалу,доработка,написание своих модулей итд.Умение быстро реагировать и решать проблемы в случае ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Экспорт в яндекс маркет DLE

    $80

    Здравствуйте. Требуется сделать экспорт новостей в яндекс маркет для дле. Не надо заморачиваться с интерфейсом. Смотрите. Что нужно: Экспорт под маркет да. Но выборку в интерфейсе не надо делать. Выбираться будет другим методом. К номенклатуре сделать ячейку. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Пазл на HTML5

    Доброго времени суток! Возможно ли на HTML5 сделать пазл, подобный этому — http://www.film.ru/test.asp (ориентироваться на последний из трех вариантов)? Плюс к этому необходимо будет сделать простенькую регистрацию, таймер сбора мозайки и таблицу рекордов. Сайт в настоящее время работает ...

    HTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подправить плагин wp-ecommerce для вордпресс

    $50

    Здрасти.Нужно подправить плагин wp-ecommerce для вордпресс Файл wpsc-shopping_cart_page.php для корректной работы с платежными картами А именно все ошибки которые выдает платежная система записать в базу вместо Incomplete Orders 1) напротив каждого incomplete заказа ошибка кот ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сложный опрос для joomla 1.5 или 2.5.

    необходимо найти или разработать опросник для joomla на основании модуля или компонента, что бы была возможность к ответам привязывать другие вопросы (луче безгранично), например 1. какой шоколад вам нравится: а. белый (при овтете переходим ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Небольшой проект

    1. Форма для сбора данных. Обязательные поля: Никнейм Имя Фамилия Моб. Телефон E-mail Выбор концерта в качестве приза из предложенных для участия в розыгрыше (Участвовать одновременно в нескольких розыгрышах нельзя). Соглашение ( пользователь ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен скрипт для Твиттера через API

    $50

    Есть список твиттер аккаунтов логин:пароль . Есть например такой твитт https://twitter.com/igygazasy/status/296745448784416769 (номер 296745448784416769) Надо чтобы со всех аккаунтов происходил ретвит этого твитта. icq 342029 Антон

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вынести скрипты и стили в отдельный файл

    В шаблоне Джумла на базе Gantry Framework в коде выводятся некоторые стили и скрипты просто кодом. Нужно их переместить в отдельные файлы и сделать в head на них ссылки. Просьба оставлять заявки только тем, кто реально ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад