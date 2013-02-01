Размещение SEO-инструментарий + сравнение сайтов

Задача 1.

Надо на сайт разместить SEO инструментарий, аналогично этому:

http://www.pr-cy.ru/tools/

При этом возможно каких-то функций или инструментов не будет.

Задача 2.

Сделать сравнение двух сайтов по параметрам используемым в этом анализаторе (либо по части параметров, используемых в этом анализаторе):

http://www.pr-cy.ru/analysis

Если сможете взяться - с Вас цена и сроки.

Все подробности обсуждаются только в личке.

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