Нужен специалист по RoR3

Веб-программированиеЗакрытнет заявок95 просмотров
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Есть проект в разработке. Периодически нужна помощь.

Буду рад найти программистов для постоянного сотрудничества.

Пожалуйста, присылайте резюме с описанием выполненных проектов и их сложности.

11 лет назад
putivetra
58 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
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