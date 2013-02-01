Скрипт опросов и галерея в шаблон сайта

Есть сайт на самописной CMS (код кривоватый, но шаблонная структура присутствует). В нем необходимо:

1) добавить простенький скрипт голосования (опросов) с отдельной админкой и возможностью создавать новые опросы, смотреть результаты (что то типа advanced Poll или аналогичное, чуть подогнав под дизайн)

2) фотогалерея по типу слайдера внизу каждой страницы (т.е. одинаковая для всех, в шаблоне), но отображается на каждой странице. Внешний вид примерно как на http://mandarin-saratov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=125 , только чуть поменьше, и при клике всплывающее фото по центру страницы (не смотря на то, что галерея будет внизу).

В идеале галерея также с отдельной админкой, но не критично, на крайний случай - можно просто отдельная папка для фото и заливка по фтп.