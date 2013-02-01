Найти проблему с js (отладка)

ТЗ: 1) обновить фреймворк, перевести на датапровайдеры 2) профиль юзера доработать 3) управление юзерами 4) списки друзей — проверить и доработать если что 5) перевести формы на CActiveForm 6)есть готовая верстка — залить на сайт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте есть js, который выставляет куки. Иногда кука выставляется некорректно.
Нужно определить момент, когда это происходит и выявить причину.
За результат готов достойно заплатить. Указывайте ориентировочный бюджет,
желательно профиксить сегодня. Подробности при личной переписке.
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
На сайте есть карта 2gis, на нее выводятся объявления (адрес и заголовки объявлений). Заголовки подгружаются сразу при загрузке страницы. Нужно сделать что бы они загружались только при нажатии на адрес. Сайт на друпале.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Здравствуйте. Требуется создать легкую форму подачи заявок на PHP или на другом языке. Подробное описание в ТЗ и в готовом эскизе. Прошу предоставить свои предложения виде цен и сроков реализации.Завершен11 лет назад
- $30
Есть сайт на самописной CMS (код кривоватый, но шаблонная структура присутствует). В нем необходимо: 1) добавить простенький скрипт голосования (опросов) с отдельной админкой и возможностью создавать новые опросы, смотреть результаты (что то типа advanced Poll ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Задачи: 1.Подредактировать модуль на Virtuemart.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $20
Надо написать админку управления статьями на сайте. Вприницпи работы на 1 и 2 дня. Оплата 20 wmz. Рисунок https://st.free-lance.ru/projects/upload/201301/f_34451079251746fb.pngВеб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Есть psd , нужно натянуть на WP. Стандартный шаблон - стандартными модулями. ТЗ вышлю кандидату. Сроки - 3 дня. Оплата - после работы.Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Дизайн есть. Корпоративный сайт со стандартными опциями, ручная доработка не требуется ТЗ вышлю выбранным кандидатам в проекте пишите, пожалуйста, цену за час работы для понимания Вашей ценовой категории оплата по факту спасибоЗакрыт11 лет назад
- $50
Сайт работает на DRUPAL. На сайте реализована возможность добавления объявлений. В настойках разрешена подача объявлений от гостей сайта, но это почему то не работает. После заполнения объявления гостем сайта, выдаётся " Страница ...Завершен11 лет назад
- $50
Аналог ScrapBook но более функциональный. Все остальное описание, по запросу, ТЗ в личку скину...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад