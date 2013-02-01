Найти проблему с js (отладка)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка105 просмотров
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На сайте есть js, который выставляет куки. Иногда кука выставляется некорректно.

Нужно определить момент, когда это происходит и выявить причину.

За результат готов достойно заплатить. Указывайте ориентировочный бюджет,

желательно профиксить сегодня. Подробности при личной переписке.

11 лет назад
kopipast
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад