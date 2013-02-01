Создание конфигуратора для магазина мебели

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки164 просмотра
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Необходимо сделать конфигуратор аналогичный как тут http://www.ronikon.ru/act-view/page-260/

отличаться будет дизайном, и будут добавлены - угловые шкафы.

11 лет назад
f1x
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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