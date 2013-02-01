Регистрация анкет на сайте Польского консульства

Суть проблемы: я работаю в туристическом агенстве. Вместе с продажей туров, оказываем услуги по открытию виз. Для того что бы подать документы вживую, предварительно, небходимо заполнить электронную анкету на сайте посольства. Я не ленивый и вполне мог бы делать это ручками, но.... Посольство открывает регистрацию электронных анкет в определенную дату, и зарегистрировать в этот день можно определенное количество анкет (допустим 500) и если бы наша организация была единственной, то нам бы вполне хватило (даже 10) и я бы спокойно сделал это ручками. Но желающих гораздо больше чем количество свободных мест и самое главное есть люди которые с помощью неких программ и соответствующих знаний, имея данные людей, заполняют анкеты автоматом, а с их масштабами это 90% свободных мест. Вот я и надеюсь, что найдутся люди (которым я буду очень!!! благодарен), которые смогут написать, либо помочь с написанием программы, при помощи которой я смогу так же ловить свободные места и автоматом заполнять анкеты. Нужна программка с минимальными затратами времени и сил!

Заранее всем спасибо за участие.

by.e-konsulat.gov.pl/ сайт на котором регистрируют