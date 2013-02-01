Установить и настроить шаблон на хостинге

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки139 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Установить и настроить шаблон на хостинге,полностью русифицировать его, установить платежную систему. Система CMS

11 лет назад
pilulityt
50 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
kolich1985
Андрей 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
30 отзывов(-1)
11 лет назад
$10
1 день