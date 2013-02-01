Программист для доработок по PrestaShop

$700
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки96 просмотров
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Требуется программист на постоянной основе, который сможет сделать необходимые доработки по PrestaShop - устранение багов в коде и доработка функционала.

От исполнителя — опыт работы и возможность выполнения тестового задания.

Prestashop
11 лет назад
VladislavK
Владислав 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад