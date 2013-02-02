Андрей быстро разобрался в поставленной задаче. Не ходил вокруг да около, сразу всё реализовал. Первый раз работаю с таким исполнителем, который понимает всё с первого раза. Сотрудничество с ним - мечта заказчика. Конечно же, впереди у нас ещё много совместных проектов.