Сайт-приложение к VK

Здравствуйте. Нужна информация о стоимости разработки движка сайта, связанного с Вконтакте. Должен предоставляться доступ к списку друзей, их оповещению. Подробная информация в скайп nikitok951 или icq 467048313. Дам ответ после сравнивания условий, выполненых работ и цен.

Сайт не сложный, думаю, сроки и цена должна быть не большими. Также возможно сотрудничество с долей в проекте, как ментор, если Вас заинтересует.