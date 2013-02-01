Сайт-приложение к VK

Натянуть шаблон на Virtuemart,доработать в соответствии с примером.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Нужна информация о стоимости разработки движка сайта, связанного с Вконтакте. Должен предоставляться доступ к списку друзей, их оповещению. Подробная информация в скайп nikitok951 или icq 467048313. Дам ответ после сравнивания условий, выполненых работ и цен.
Сайт не сложный, думаю, сроки и цена должна быть не большими. Также возможно сотрудничество с долей в проекте, как ментор, если Вас заинтересует.
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