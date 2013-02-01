Сайт-приложение к VK

Веб-программированиеЗакрытнет заявок140 просмотров
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Здравствуйте. Нужна информация о стоимости разработки движка сайта, связанного с Вконтакте. Должен предоставляться доступ к списку друзей, их оповещению. Подробная информация в скайп nikitok951 или icq 467048313. Дам ответ после сравнивания условий, выполненых работ и цен.

Сайт не сложный, думаю, сроки и цена должна быть не большими. Также возможно сотрудничество с долей в проекте, как ментор, если Вас заинтересует.

11 лет назад
nikitok951
28 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад