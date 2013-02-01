Сверстать на CMS DLE портал

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Сверстать, натянуть на CMS DLE, подключить функционал, при необходимости подпилить модули под дизайн сайта, а не дизайн под модули, так что навыки программирования, допиливания и вышлифовки модулей – обязательны.
Друзья, убедительная просьба!
Если Вы заняты сейчас другими проектами или не уверены, что справитесь не растягивая проект на длительный срок – просьба не откликаться. Не будем ссориться и тратить время друг друга.
Список основных модулей:
1. В новости должен иметь возможность прикрепить картинки (при нажатии на стрелочки смена фотографий) от 1 до 5 фото (увеличенный просмотр доступен в новом окне)
2. Модуль "Афиша"
3. Модуль "форум" с единой регистрацией
4. Модуль "Блоги" (Пользователь, желающий создать свой блог, предварительно должен согласовать его создание с администрацией сайта. т. е. При регистрации должен вкратце описать «о чем будет его блог». Формат записи в блоге – фото, дата добавления, заголовке, часть текста. При выборе записи открывается страница в виде: фото, текст, ссылка (если есть), кнопка «назад».)
5. Фото галерея
6. Каталог фирм
7. Доска объявлений с категориями. Пользователи смогут размещать свои объявления о продаже, покупке, обмене и предоставляемых ими услугах. Должна быть предусмотрена функция ответа пользователю разместившему объявление (оповещение приходит на имейл). Гибкий поиск по категориям обязателен!
8. Работа (Две категории – вакансии и резюме, гибкий поиск.)
9. модуль гостевой.
10. Гороскопы
11. ТВ программа
12. Курсы валют, погода, опросы (стандарт)
330$ ~=10000 рублей
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