Сверстать на CMS DLE портал

Сверстать, натянуть на CMS DLE, подключить функционал, при необходимости подпилить модули под дизайн сайта, а не дизайн под модули, так что навыки программирования, допиливания и вышлифовки модулей – обязательны.

Друзья, убедительная просьба!

Если Вы заняты сейчас другими проектами или не уверены, что справитесь не растягивая проект на длительный срок – просьба не откликаться. Не будем ссориться и тратить время друг друга.

Список основных модулей:

1. В новости должен иметь возможность прикрепить картинки (при нажатии на стрелочки смена фотографий) от 1 до 5 фото (увеличенный просмотр доступен в новом окне)

2. Модуль "Афиша"

3. Модуль "форум" с единой регистрацией

4. Модуль "Блоги" (Пользователь, желающий создать свой блог, предварительно должен согласовать его создание с администрацией сайта. т. е. При регистрации должен вкратце описать «о чем будет его блог». Формат записи в блоге – фото, дата добавления, заголовке, часть текста. При выборе записи открывается страница в виде: фото, текст, ссылка (если есть), кнопка «назад».)

5. Фото галерея

6. Каталог фирм

7. Доска объявлений с категориями. Пользователи смогут размещать свои объявления о продаже, покупке, обмене и предоставляемых ими услугах. Должна быть предусмотрена функция ответа пользователю разместившему объявление (оповещение приходит на имейл). Гибкий поиск по категориям обязателен!

8. Работа (Две категории – вакансии и резюме, гибкий поиск.)

9. модуль гостевой.

10. Гороскопы

11. ТВ программа

12. Курсы валют, погода, опросы (стандарт)

330$ ~=10000 рублей