Настроить выгрузки с сайта на сторонний

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки127 просмотров
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сай ooomegalit.ru

Условия выгрузки дам XML - поля дам по каждому сайту.

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11 лет назад
nkvclub
59 летСША
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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