Форма заказа + база заказов

Нужна форма заказа товара. Должна уметь:

-писать содержимое заказа в базу

-принимать платеж с робокассы

-с киви и яндекс.денег напрямую. (Статус продавца на киви есть, в яде есть аттестованный проф. кошелек)

-давать скидку за объем товара

-давать накопительную скидку (скорее всего чекать по контактным данным клиента записанным в базу)

-вести отдельную цену для разных позиций (трусы черные по рублю, белые по 2)

и результат выдавать в почту. не пхпмейлером только. и конечно простенький интерфейс к записям базы по заказам.

Сайт собран на бутстрапе, движка нет. Форм заказа будет всего 5 штук, различных немного по своему функционалу.

Как пример текущей рабочей формы можно глянуть тут: http://prodamgold.ru/paygold.php

Вот надо тоже самое, но с "девушками и картами".

От исполнителя хочется услышать: "делал подобное вот тут, знаю как принимать платежи с киви и яда, знаю почему пхпмейлер плох"