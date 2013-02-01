Форма заказа + база заказов

Необходимо преобразовать большое количество текста с Английского на Русский. Вот пример: Address: m. Pushkinskaya, st. Ermolaevsky Per., h. 21, apt. 19 Primary Contact: Olga Rent: 3 500$ Home: Rooms: 4 Floor/Floors: 5/8 Work: 209-2874( apt. ); 174-8563; Весь текст стандартный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна форма заказа товара. Должна уметь:
-писать содержимое заказа в базу
-принимать платеж с робокассы
-с киви и яндекс.денег напрямую. (Статус продавца на киви есть, в яде есть аттестованный проф. кошелек)
-давать скидку за объем товара
-давать накопительную скидку (скорее всего чекать по контактным данным клиента записанным в базу)
-вести отдельную цену для разных позиций (трусы черные по рублю, белые по 2)
и результат выдавать в почту. не пхпмейлером только. и конечно простенький интерфейс к записям базы по заказам.
Сайт собран на бутстрапе, движка нет. Форм заказа будет всего 5 штук, различных немного по своему функционалу.
Как пример текущей рабочей формы можно глянуть тут: http://prodamgold.ru/paygold.php
Вот надо тоже самое, но с "девушками и картами".
От исполнителя хочется услышать: "делал подобное вот тут, знаю как принимать платежи с киви и яда, знаю почему пхпмейлер плох"
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