Нужно сделать php скрипт для запроса в базу

Веб-программированиеЗавершен3 заявки147 просмотров
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INSERT INTO `monhyip_new`.`hyip_vote` (

`id` ,

`hyip_id` ,

`vote_type_id` ,

`comment` ,

`email` ,

`ip` ,

`confirm_code` ,

`is_verified` ,

`is_hidden` ,

`created_at`

)

VALUES (

'140588', '3622', '4', 'PAYING', '[email protected]', '109.184.84.212', NULL , '0', '0', '2013-02-01 15:58:05'

);

Но нужно чтобы он вставлял следующий id после последнего, и делал 100 insert. Т.е. нужно сделать цикл который добавляет поля в базу с одинаковыми данными только каждый раз изменяется id+1.

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PHP
11 лет назад
reload999
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 лет назад
$15
1 день
Отличный исполнитель, быстро, четко, без нареканий.
Все быстро и четко, видно человек порядочный и опытный. Никаких проблем. оценка +10!
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