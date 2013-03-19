Есть простейший сайт http://self-org.ru/rso/. Написан на библиотеке CodeIgniter. Там ничего сейчас нет почти, кроме авторизации. Надо добавить отправку смс. Подобрать подходящего поставщика таких услуг и прикрутить его код к сайту. Что нужно: на сайте должна появиться ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать программу-калькулятор для просчета различной продукции - банеры, вывески, оперативная полиграфия, сувенирка.
Честно сказать, совсем не подозреваю как писать ТЗ, поэтому требуется некое совместное творчество...
Прога нужна только для использования в офисе для облегчения работы менеджерам, т.е. на сайт мы ее вставлять не планируем.
Это должно быть легко устанавливаемое приложение виндов, работающее под семеркой.
Сетевой доступ не нужен. Хотя... если возможна "центральная" установка цен, будет интересно.
Грубо говоря, пользователь устанавливает на свой комп прогу, заполняет необходимые справочники цен и считает.
Чем проще будет прога, тем лучше.
Пока писала, как раз созрел вопрос - насколько возможно и дороже будет если справочники цен будут хранится на сервере и подгружатся в прогу через инет и стоимость если это будет чисто локальная версия.
Мои контакты - [email protected]
Cкайп (печатный вариант) ranzh_troitsk
Прошу прощения, но в связи с нелицеприятными событиями, предоплата возможна лишь 30%, полная оплата и доплата только после сдачи заказа. Сроки не горят, но поджимают.
Спасибо за понимание....
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