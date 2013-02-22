Отправка СМС с сайта, не спам, для дела:)

Ищу php программиста в ИМ для доработки проекта shop.enjoy.ru и аналогичного проекта auto-gadgets.su. Работа по техническому заданию (текстовое задание). Задания будут сводиться к доработке функционала этих магазинов. Настройке и донастройке текущих сервисов и по большей части ...
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Есть простейший сайт http://self-org.ru/rso/. Написан на библиотеке CodeIgniter. Там ничего сейчас нет почти, кроме авторизации. Надо добавить отправку смс. Подобрать подходящего поставщика таких услуг и прикрутить его код к сайту.
Что нужно: на сайте должна появиться страница, где можно ввести номер телефона, текст сообщения и нажать на кнопку отправить. И получить после этого смс. По этому сайту планируется и дальше просить помощи за деньги, в частности добавление авторизации вконтакте и синхронизация простейшего интернет-магазина с альбомами вконтакте. Подробности описаны в моих проектах на этом сайте, если что. Плачу яндекс-деньгами или любым другим способом, если объясните как.
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