Необходимо спарсить товары и цены

1. Парсим сайт http://brain.cn.ua/

2. Парсер должен выполнять такие задания:

- Мониторинг сайт-донора, цены на товары и обновлять их на моем сайте.

- Мониторить добавление новых товаров на сайте-доноре и автоматически добавлять их мне на сайт

- Обновлять наличие товара

Пример добавления товара мне на сайт: Допустим на сайте доноре есть товар

http://brain.cn.ua/index.php?15&backPID=16&category=1366&tt_products=106445

Парсер толжен обработать этот товар таким образом :

1. Наименование товара - Ноутбук ACER Aspire 5560G-4334G50Mnkk (LX.RNU0C.005)

2. Код товара - S0012168

3. Цена - 493,99 у.е.

4. Краткое описание товара - 15.6"HD G, AMD A4-3300M (1.9Ghz), 4096Mb, 500Gb, DVD-Dual, HD6470 1024M, WiFi, WEB-Cam1.3MP, noOS, 2.6kg, Black

5. Полное описание товара - єто "Параметри" в точности перенести мне на сайт.

6. Наличие товара - Если перейти назад в каталог вібора то возле каждого товара увидим пометки : С К Л М П О # *

С, Л, М, П - Товара есть в наличии, К - Доставка 3-4 дня, О - Доставка 2 дня, Ничего ненаписано - Товар под заказ.

3. Мой сайт полностью соответствует сайту-донору (относительно категорий, язык и т.д.). Тоисть парсер должен

мониторить сайт-донор, обновить цены, и добавить новые товары если таковы имеются. При первичной заливке товаров

(поскольку сайт у меня сейчас без товаров ) он должен залить все товары мне на сайт в соответствующие категории.

4. Сайт мой пока-что примитивный, работает на движке Joomla 2.5.8 с модулем интернет магазина Joomshoping.