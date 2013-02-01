Необходимо спарсить товары и цены

Требуется написать программу-калькулятор для просчета различной продукции - банеры, вывески, оперативная полиграфия, сувенирка. Честно сказать, совсем не подозреваю как писать ТЗ, поэтому требуется некое совместное творчество... Прога нужна только для использования в офисе для облегчения работы менеджерам, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Парсим сайт http://brain.cn.ua/
2. Парсер должен выполнять такие задания:
- Мониторинг сайт-донора, цены на товары и обновлять их на моем сайте.
- Мониторить добавление новых товаров на сайте-доноре и автоматически добавлять их мне на сайт
- Обновлять наличие товара
Пример добавления товара мне на сайт: Допустим на сайте доноре есть товар
http://brain.cn.ua/index.php?15&backPID=16&category=1366&tt_products=106445
Парсер толжен обработать этот товар таким образом :
1. Наименование товара - Ноутбук ACER Aspire 5560G-4334G50Mnkk (LX.RNU0C.005)
2. Код товара - S0012168
3. Цена - 493,99 у.е.
4. Краткое описание товара - 15.6"HD G, AMD A4-3300M (1.9Ghz), 4096Mb, 500Gb, DVD-Dual, HD6470 1024M, WiFi, WEB-Cam1.3MP, noOS, 2.6kg, Black
5. Полное описание товара - єто "Параметри" в точности перенести мне на сайт.
6. Наличие товара - Если перейти назад в каталог вібора то возле каждого товара увидим пометки : С К Л М П О # *
С, Л, М, П - Товара есть в наличии, К - Доставка 3-4 дня, О - Доставка 2 дня, Ничего ненаписано - Товар под заказ.
3. Мой сайт полностью соответствует сайту-донору (относительно категорий, язык и т.д.). Тоисть парсер должен
мониторить сайт-донор, обновить цены, и добавить новые товары если таковы имеются. При первичной заливке товаров
(поскольку сайт у меня сейчас без товаров ) он должен залить все товары мне на сайт в соответствующие категории.
4. Сайт мой пока-что примитивный, работает на движке Joomla 2.5.8 с модулем интернет магазина Joomshoping.
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