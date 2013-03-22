Импорт из csv

Нужен человек хорошо разбирающийся в вордпресс для создания сайта под ключ по бесплатным купонам по примеру http://www.kuponkod.ru/. Дизайн предоставлю в PSD. С Вас верстка и програминг. Функционал почти тот же что и в примере, даже ...