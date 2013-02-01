Сортировка публикаций в Wordpress

Добрый день, господа. Нужен веб-разработчик, хорошо разбирающийся в drupal, имеющий навыки в php и js на проект по созданию сайта на CMS Drupal. Вот здесь лежит описание сайта http://tinyurl.com/av59w8c Проект сейчас в активной разработке, некоторые вещи уже реализованы. ...