NSx09

Сергей Калита NSx09

 
35 летУкраина/Запорожье
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Software architect

- Создание динамических веб-сайтов; Разработка веб приложений на PHP + MySQL (PostgreSQL) и JAVA; Опыт в разработке высоконагруженных систем;

- Технологии: HTML, CSS, XML, JSON, JavaScript, AJAX, JQuery, Smarty и тд.;

- Хорошее знание современных CMS и фреймворков: Yii, Laravel, Codeigniter, Opencart, Wordpress и тд.;

- Разработка Баз Данных;

- Программирование на языках C и Java. Работа с библиотеками из Open Source;

- Способность к инновационным разработкам.

- Хорошее владение FreeBsd и Linux

- Среднее владение английским языком

PHPJavascriptWordPressOpenCartLaravelMySQLPostgreSQLHTMLCSSjQueryLinuxAjaxFreeBSDJavaYiiCodeIgniter
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недостаточно рекомендаций
$150
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
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Отзывы заказчиков
webcreatr
Андрей 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
28 отзывов(-1)
$150
10 баллов
5 лет назад
Специалист YII2 для доработки проекта - СРОЧНО!
Отличный исполнитель! Рекомендую!
Хорошо
Ответный отзыв
diman2008
65 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Интеграция в billmanager обработчика регистратора доменов (дополнения)
Всё сделано на отлично.
Отлично
Ответный отзыв
diman2008
65 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$400
10 баллов
6 лет назад
Интеграция в billmanager обработчика регистратора доменов
Всё сделано согласно ТЗ и с соблюдением сроков. Качество работы на высоте!
Отличный заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
diman2008
65 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Интегировать платёжную систему в биллинг
Работа оценена справедливо, сделана в полном соответствии с ТЗ и с соблюдением сроков. Всегда приятно работать с профессионалом. Буду рад сотрудничать в дальнейшем!
Все отлично.
Ответный отзыв
gru
54 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1000
10 баллов
13 лет назад
Онлайн-тренажер для запоминания английских слов
Грамотный и инициативный программист. И, что немаловажно, приятный в общении человек.
Точное техническое задание, ясная и четкая постановка задачи. Оплата мгновенная. Приятный в общении человек. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
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