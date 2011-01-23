Software architect
- Создание динамических веб-сайтов; Разработка веб приложений на PHP + MySQL (PostgreSQL) и JAVA; Опыт в разработке высоконагруженных систем;
- Технологии: HTML, CSS, XML, JSON, JavaScript, AJAX, JQuery, Smarty и тд.;
- Хорошее знание современных CMS и фреймворков: Yii, Laravel, Codeigniter, Opencart, Wordpress и тд.;
- Разработка Баз Данных;
- Программирование на языках C и Java. Работа с библиотеками из Open Source;
- Способность к инновационным разработкам.
- Хорошее владение FreeBsd и Linux
- Среднее владение английским языком
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$150
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
5 лет назад
Отличный исполнитель! Рекомендую!
Ответный отзыв
Хорошо
$200
10 баллов
6 лет назад
Всё сделано на отлично.
Ответный отзыв
Отлично
$400
10 баллов
6 лет назад
Всё сделано согласно ТЗ и с соблюдением сроков. Качество работы на высоте!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую.
$200
10 баллов
6 лет назад
Работа оценена справедливо, сделана в полном соответствии с ТЗ и с соблюдением сроков. Всегда приятно работать с профессионалом. Буду рад сотрудничать в дальнейшем!
Ответный отзыв
Все отлично.
$1000
10 баллов
13 лет назад
Грамотный и инициативный программист. И, что немаловажно, приятный в общении человек.
Ответный отзыв
Точное техническое задание, ясная и четкая постановка задачи. Оплата мгновенная. Приятный в общении человек. Рекомендую к сотрудничеству.
Веб-программирование
5 отзывов
от $100
от 1 дня
#536
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1 отзыв
от $400
от 14 дней
#246
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нет отзывов
от $100
от 3 дней
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от $100
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#2678
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нет отзывов
от $350
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