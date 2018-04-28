Интегировать платёжную систему в биллинг

Нужно интегрировать платёжную систему RBKMoney в billmanager. Описание

того, как разрабатывать интеграцию с платёжными система размещено здесь:

https://doc.ispsystem.ru/index.php/%D0%A1%D0%BE....

Описание самой платёжной системы размещено тут: https://rbkmoney.github.io/docs/

Доступ на тестовый впс для разработки есть, к тестовому магазину в рбкмани - тоже.

Беглое ознакомление с апи и необходимым уровнем программирования даёт сроки на

разработки в несколько дней. По деньгам - оцените сами, затруднительно

заранее сказать.