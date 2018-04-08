Создание ПО по графикам

Добрый день.

Требуется программист для создания ПО по графикам с помощью использования готовых графических библиотек JS (p5.js, D3), с учетом объемов данных и упором на производительность, можно с использованием чистового HTML

Основная моя задача это прорисовка фигур на графике, линий, различных индикаторов, создание помимо готовых стандартных фигур, написание своих уникальных фигур прям на графике.

Получение данных из терминала QUIK через выгрузку ODBC.

Полное ТЗ в файле.

Оплата ТОЛЬКО честная сделка, другие варианты не обсуждаются и повлекут за собой отказ.