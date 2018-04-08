Создание ПО по графикам

$1500
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Добрый день. 

Требуется программист для создания ПО по графикам с помощью использования готовых графических библиотек JS (p5.js, D3), с учетом объемов данных и упором на производительность, можно с использованием чистового HTML 

Основная моя задача это прорисовка фигур на графике, линий, различных индикаторов, создание помимо готовых стандартных фигур, написание своих уникальных фигур прям на графике. 

Получение данных из терминала QUIK через выгрузку ODBC. 

Полное ТЗ в файле. 

Оплата ТОЛЬКО честная сделка, другие варианты не обсуждаются и повлекут за собой отказ.

6 лет назад
azmigtele
Антон 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
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