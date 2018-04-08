Разработчик Java PL/SQL

Требуется реализовать внешнее приложение, которое будет забирать данные из БД, преобразовывать их в XML / Json и взаимодействовать с рядом веб-сервисов. Получаемый ответ потребуется сохраняться в структурированном виде в БД. Взаимодействие должно осуществляться по требованию (запустили приложение - отправили запрос - получили ответ - сохранили ответ - работа завершена).

Мы предоставим интерфейсные таблицы со всеми необходимыми данными (по запросу исполнителя), которые будут использоваться в качестве источников. Все результаты взаимодействий с внешними системами предполагается сохранять в таблицы аналогичного вида (предоставляется исполнителем), после чего наша база будет самостоятельно преобразовывать их в объекты нашей системы (реализуется заказчиком).

Технические требования:

Приложение требуется реализовать на Java 1.7

БД: Oracle 11g