azmigtele

Антон azmigtele

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
11%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

johny_catsvilll
29 лет
6 лет в сервисе
Был
19 минут назад
$10
10 баллов
год назад
Написать новые функции на Laravel сайте
LaravelДоработка сайтовУстранение ошибок
Отличный заказчик
Все четко, за 40 минут выполнено - просто пулей. Спасибо.
Ответный отзыв
habl
41 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 отзывов
$74
10 баллов
6 лет назад
Доработки на сайте leg-shop.ru php yii
PHPYii
Спасибо за сотрудничество, только самые положительные впечатления. Рекомендую
Спасибо большое за работу Руслан. Великолепная работа, все в срок как договаривались, продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
whitestripe
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Доработки на сайте движок Laravel
Laravel
Остался доволен интересной работой, приятный в общении заказчик. Четко поставленная задача и на все вопросы профессионально отвечал, что бы не возникло проблем по ходу работы. Своевременно оплатил задание, постоянно поддерживал коммуникацию. Рекомендую!
Спасибо большое Андрей за работу, все сделано четко и без ошибок. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
golinski
Михаил 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Сделать YML ФИД (ссылку) для сервиса Гугл Товары
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую Антона как порядочного заказчика.
Михаил мастер своего дела, сделал работу быстро и четко. Программист высокого уровня, молодец, так держать.
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