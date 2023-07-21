Требуется программист для модернизации сайта на Yii2. Необходимо дописать новые функции, выложить в ветку Git и подготовить для тестирования. Код будет проверен основным программистом. В ТЗ указаны детали и статистика по таблице счёта. Укажите стоимость работы.
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется программист для модернизации сайта на базе yii2. Задача включает добавление новых функций, работу с гитом и выкладку изменений на тестовую версию для тестирования. Основной программист проверит чистоту кода. Ожидается опыт работы с yii2 и предоставление оценки работы.Закрытгод назад
Необходимо разработать сайт на Yii2 или Laravel для заполнения документов с пользовательскими подсказками. Требуется интеграция готовой адаптивной верстки и функционала оплаты. Сайт должен позволять пользователям регистрироваться и скачивать заполненные бланки. Варианты оплаты: через сайт или тестирование на сервере исполнителя.Веб-программирование5 заявокЗакрытгод назад
Требуется разработать дизайн сайта на основе черновых макетов. Размер сайта как на ВБ, используемые цвета – синий и красный. Логотип в виде надписи без изъяна. Шрифт выбирается на усмотрение исполнителя с согласованием. Необходима окончательная оценка работы и цена. Оплата через безопасную сделку.Дизайн сайтов11 заявокЗакрытгод назад
- $350
Требуется программист для разработки базы данных организации на Yii2. Основные задачи включают создание системы авторизации, управление пользователями, адаптивный интерфейс и модуль статистики по заказам. Разработка должна включать функции сортировки и поиска, автоматическое обновление страниц и многоуровневую систему управления данными заказов.Веб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад
Требуется разработчик для создания сайта с базой данных ключевых слов, экспортируемых из Excel. Предусмотреть реализацию логирования, админки, функционал загрузки и выгрузки данных, а также работу с категориями и метками. Используйте Laravel или Yii2. Задача включает создание и размещение сайта, обеспечение безопасности и управление ключевыми словами.Веб-программирование6 заявокЗакрытгод назад
Требуется программист на Laravel для исправления ошибок на сайте ISP. Необходимо устранить баг с загрузкой изображений в админке и добавить новое редактируемое поле 'Технические хар-ки' в редактор товара. Оцените работу заранее.Веб-программирование1 исполнительЗавершенгод назад
Ищется разработчик для модернизации редактирования счета на Yii2. Необходимо реализовать быструю загрузку данных из CSV в раздел товары. Работа будет выполняться на тестовой базе данных через git. Требуется знание Yii2, git и чистый код. Сроки гибкие, стоимость работ указывается отдельно.Базы данных2 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется верстка всех страниц сайта по предоставленным макетам. Используйте BEM, логичные названия классов, SCSS и Flexbox. Обеспечьте кроссбраузерность и адаптивность. Максимальный размер экрана задан в дизайне. Оцените работу и выполните ее через безопасную сделку.HTML-верстка12 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день. На сайте Laravel PHP 7 требуются доработки 1. Сделать страницу все страницы. На странице отображается все метки и сортируются по категориям. Категории мы знаем, поскольку метки как отдельные страницы прикрепляются к ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Решить проблему с удаление товаров На сайте migtele.ru вытащить удаленный товар из бэкапа и восстановить его. В частности примерно в конце сентября произошел сбой с нашей стороны и примерно 4000-6000 товаров было удалено. Данные ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день. Нужно поправить баг в администраторе сайта, не дает удалить временные категории, временные товары. Предположительно была допущена ошибка при создание функции сайта. Нужно понять из за чего баг образовался, поправить его чтоб ...Закрыт4 года назад
Требуется создать сайт под ключ. ТЗ во вложенном. Прошу указать общую цену согласно данному ТЗ. ТЗ во вложенном. Только безопасная сделкаСайты «под ключ»7 заявокЗакрыт4 года назад
- $280
Прошу оценить работу. Готов начать сотрудничать. Работа через git Прошу на сайте test2.iek-moscow.ru (доступ iek- iek-test) произвести работы, обновление записать в ветку TEST2 и разместить на тестовом сервере test2 для тестирования. 1. ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется модернизация сайта через Git. yii2 php, админка bootstrap Прошу оценить работу. Прошу на сайте test2.iek-moscow.ru (доступ iek- iek-test) произвести работы, обновление записать в ветку TEST2 и разместить на тестовом сервере test2 для тестирования. ...Закрыт5 лет назад
Ищу программиста для модернизации новой версии сайта iek-moscow.ru - test2.iek-moscow.ru через GIT на 100 доработок функционала. Внизу первая работа. Все ТЗ написаны, готов работать по каждой доработке, не огромным скопом. От Вас знание ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Требуется создать сайт под ключ. ТЗ во вложенном. Прошу указать общую цену согласно данному ТЗ. ТЗ во вложенном. Только безопасная сделкаСайты «под ключ»15 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Ищу программиста на Laravel на сайт Planeta-led.ru ТЗ в скрепке. Все вопросы пожалуйста пишите на этом сайте. Работа только сейф, комиссия по ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Ищу программиста на drupal для создания сайта php 7.2, mysql последняя версия. Верстка модульной страницы готова. http://img.imiroff.ru/alphareg/ ТЗ в скрепке. Структура каталога состоит из двух шаблонов страниц. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Ищу программиста для создания функции на сайте Iek-moscow.ru Yii1, php 5.3, PHP Требуется сделать функцию сортировки по серии товаров на сайте iek ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад