База данных организации yii2

$350
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки82 просмотра
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Добрый день.

Ищу программиста yii2

Админ Bootstrap

Требуется создать небольшую базу данных организации.

1.       Разместить на хостинге isp БД

2.       Функция авторизации на сайте – логин – пароль – гугл капча.

2.1.    В администраторе сайта сделать функцию добавления – удаления пользователей – без разграничений по ролям.

2.2.    В настройках сделать поля для редактирования гугл капчи – секретный ключ и тд

2.3.    Функция восстановления пароля – вводим логин – получаем письмо на почту

3.       База данных все страницы резиновые – должны открываться на разных устройствах – сжиматься. Мультибраузер.

4.       Главная страница отображает список счетов с сортировками и поиском. По умолчанию показывает 30 счетов. Сортировка по номеру счета от последнего. Пример 3

4.1.    Данная страница автоматически обновляется каждые 60 секунд – для работы нескольких операторов в системе.

4.2.    Поле Кто – отображает название менеджера – кто заполнил данный счет

4.3.    Поле оплата – отображает выбранный способ оплаты.

4.4.    Поле Счет – отображает номер счета и время создания счета оператором. (По умолчанию сделать номер 1000)

4.5.    Поле наименование – при наведение на поле показывает состав заказа – название товара – 20 символов – и кол-во – 10 строчек.

4.6.    Поле сумма счета – отображает общую сумму заказа

4.7.    Поле организация – при наведение отображает данные покупателя для физ лиц – ФИО, телефон, почту, для юр лиц Название юр лица, телефон, почту, контактное лицо

4.8.    Поле адрес доставки – при наведение отображает адрес доставки

4.9.    Поле Комментарий – редактируемое поле

4.10.                    Поле дата доставки – редактируемое поле

4.11.                    Поле стоимость доставки – отображает сумму доставки

4.12.                    Поле отправка – отображает транспортную компанию

4.13.                    Поле стадия – отображает стадии счета

4.14.                    Поле поставщик отображает поставщика, можно удалить, добавить двух, трех и тд. Поставзиков при добавление поставщиков должны быть новые поля для номер счета закупки, сумма счета, дата оплаты.

4.15.                    Поле номер счета закупки – редактируемое поле

4.16.                    Поле сумма – редактируемое поле

4.17.                    Дата оплаты –редактируемое поле

4.18.                    Прибыль – считается из расчета сумма счета минус сумма закупки от одного или нескольких поставщиков.

4.19.                    Комментарий – редактируемое поле.

4.20.                    Кнопка глаз – при нажатие показывает историю изменения редактирования счета, кто, когда, какое было значение – какое стало. Время, дата

4.21.                    Кнопка корзина – удалить счет – при нажатие зачеркивает счет. Не удаляя его из БД.  Нечего не удаляется из базы данных

4.22.                    Кнопка редактировать счет. (заходим в редактор данного счета.

4.23.                    Часы – дата время.

4.24.                    У всех полей должен быть поиск по значениям . см пример 3.

5.       Создание-редактирование счета. При клике на создать счет переходим в создание счета. Пример 5

5.1.    Номер счета – отображается номер счета – редактировать нельзя.

5.2.    Тип оплаты – на выбор оператора

5.3.    Товары – кнопка добавить товар, удалить, код товара, название, кол-во, единица измерения, цена – редактируемые поля. Сумма считается исходя цена * кол-во

5.4.    Поле адрес доставки – при заполнение – автоматически создает еще одну позицию в разделе 5.3 (тз) с названием доставка, код товара Д, сумма – проставляет менеджер

5.5.    Дата доставки, время доставки – редактируемое поле

5.6.    Тип доставки – ТК.  Поле выбора способа доставки.

5.6.1.В заделе настройки создать поле – способы доставки.

5.6.2.Создать таблицу с отображением способов доставки, кнопка удалить, доваить значения

5.7.    Поле контрагент – поиск по контрагентам которые в базе данных.

5.7.1.В разделе сайта в верхней шапке сделать раздел контрагенты.

5.7.2.Таблица всех покупателей с поиском по значениям. Поля для заполнения ниже в примере.

5.7.3.Поля для заполнения данных о контрагенте в примере 5 - указаны

5.8.    Поле стадии – выбор стадии

5.8.1.В заделе настройки создать поле – стадии.

5.8.2.Создать таблицу с отображением стадий, кнопка удалить, добавить значения.

5.8.3.В редакторе сделать выбор цвета ячейки

5.8.4.В редакторе сделать сортировки по отображению данного счета в таблице счета. Если сортировка выше – отображается сверху списка вне сортировки

5.9.    Поле комментарий сдалии, платежное поручение, дата ПП – редактируемые поля.

5.9.1.Поле поставщик – поиск по поставщикам

5.9.2.В разделе сайта в верхней шапке сделать раздел поставщики

5.9.3.Таблица всех поставщиков с поиском по значениям. Редактирование – удаление поставщика.

5.9.3.1.             Поля которые должны быть в таблице поставщиков

5.9.3.2.             Название компании

5.9.3.3.             Сайт

5.9.3.4.             Телефон

5.9.3.5.             Почта

5.9.3.6.             Режим работы

5.9.3.7.             Адрес скалада

5.9.3.8.             Менеджер

5.9.3.9.             Б2б логин – пароль

5.9.3.10.         Доставка

5.9.3.11.         Возврат товара

5.9.3.12.         Форма оплаты

5.9.3.13.         Работа с ндс

5.9.4.Комментарий – редактируемое поле

5.9.5.Кнопка создать счет.

6.       Модуль статистики по заказам в базе данных с графиком – Сделать из стандартных инструментов.

6.1.    Выбор периода статистики – 1 день, 1 месяц, год, выбранный период

6.2.    Выбор стадии счета для статистики.

6.3.    Должны выводится данные за выбранный период и стадию

6.3.1.Кол-во заказов

6.3.2.Сумма заказов

6.3.3.Сумма закупки

6.3.4.Прибыль. Считается из расчета сумма заказов - закупка

месяц назад
azmigtele
Антон 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
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