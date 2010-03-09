База данных организации yii2

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Добрый день.
Ищу программиста yii2
Админ Bootstrap
Требуется создать небольшую базу данных организации.
1. Разместить на хостинге isp БД
2. Функция авторизации на сайте – логин – пароль – гугл капча.
2.1. В администраторе сайта сделать функцию добавления – удаления пользователей – без разграничений по ролям.
2.2. В настройках сделать поля для редактирования гугл капчи – секретный ключ и тд
2.3. Функция восстановления пароля – вводим логин – получаем письмо на почту
3. База данных все страницы резиновые – должны открываться на разных устройствах – сжиматься. Мультибраузер.
4. Главная страница отображает список счетов с сортировками и поиском. По умолчанию показывает 30 счетов. Сортировка по номеру счета от последнего. Пример 3
4.1. Данная страница автоматически обновляется каждые 60 секунд – для работы нескольких операторов в системе.
4.2. Поле Кто – отображает название менеджера – кто заполнил данный счет
4.3. Поле оплата – отображает выбранный способ оплаты.
4.4. Поле Счет – отображает номер счета и время создания счета оператором. (По умолчанию сделать номер 1000)
4.5. Поле наименование – при наведение на поле показывает состав заказа – название товара – 20 символов – и кол-во – 10 строчек.
4.6. Поле сумма счета – отображает общую сумму заказа
4.7. Поле организация – при наведение отображает данные покупателя для физ лиц – ФИО, телефон, почту, для юр лиц Название юр лица, телефон, почту, контактное лицо
4.8. Поле адрес доставки – при наведение отображает адрес доставки
4.9. Поле Комментарий – редактируемое поле
4.10. Поле дата доставки – редактируемое поле
4.11. Поле стоимость доставки – отображает сумму доставки
4.12. Поле отправка – отображает транспортную компанию
4.13. Поле стадия – отображает стадии счета
4.14. Поле поставщик отображает поставщика, можно удалить, добавить двух, трех и тд. Поставзиков при добавление поставщиков должны быть новые поля для номер счета закупки, сумма счета, дата оплаты.
4.15. Поле номер счета закупки – редактируемое поле
4.16. Поле сумма – редактируемое поле
4.17. Дата оплаты –редактируемое поле
4.18. Прибыль – считается из расчета сумма счета минус сумма закупки от одного или нескольких поставщиков.
4.19. Комментарий – редактируемое поле.
4.20. Кнопка глаз – при нажатие показывает историю изменения редактирования счета, кто, когда, какое было значение – какое стало. Время, дата
4.21. Кнопка корзина – удалить счет – при нажатие зачеркивает счет. Не удаляя его из БД. Нечего не удаляется из базы данных
4.22. Кнопка редактировать счет. (заходим в редактор данного счета.
4.23. Часы – дата время.
4.24. У всех полей должен быть поиск по значениям . см пример 3.
5. Создание-редактирование счета. При клике на создать счет переходим в создание счета. Пример 5
5.1. Номер счета – отображается номер счета – редактировать нельзя.
5.2. Тип оплаты – на выбор оператора
5.3. Товары – кнопка добавить товар, удалить, код товара, название, кол-во, единица измерения, цена – редактируемые поля. Сумма считается исходя цена * кол-во
5.4. Поле адрес доставки – при заполнение – автоматически создает еще одну позицию в разделе 5.3 (тз) с названием доставка, код товара Д, сумма – проставляет менеджер
5.5. Дата доставки, время доставки – редактируемое поле
5.6. Тип доставки – ТК. Поле выбора способа доставки.
5.6.1.В заделе настройки создать поле – способы доставки.
5.6.2.Создать таблицу с отображением способов доставки, кнопка удалить, доваить значения
5.7. Поле контрагент – поиск по контрагентам которые в базе данных.
5.7.1.В разделе сайта в верхней шапке сделать раздел контрагенты.
5.7.2.Таблица всех покупателей с поиском по значениям. Поля для заполнения ниже в примере.
5.7.3.Поля для заполнения данных о контрагенте в примере 5 - указаны
5.8. Поле стадии – выбор стадии
5.8.1.В заделе настройки создать поле – стадии.
5.8.2.Создать таблицу с отображением стадий, кнопка удалить, добавить значения.
5.8.3.В редакторе сделать выбор цвета ячейки
5.8.4.В редакторе сделать сортировки по отображению данного счета в таблице счета. Если сортировка выше – отображается сверху списка вне сортировки
5.9. Поле комментарий сдалии, платежное поручение, дата ПП – редактируемые поля.
5.9.1.Поле поставщик – поиск по поставщикам
5.9.2.В разделе сайта в верхней шапке сделать раздел поставщики
5.9.3.Таблица всех поставщиков с поиском по значениям. Редактирование – удаление поставщика.
5.9.3.1. Поля которые должны быть в таблице поставщиков
5.9.3.2. Название компании
5.9.3.3. Сайт
5.9.3.4. Телефон
5.9.3.5. Почта
5.9.3.6. Режим работы
5.9.3.7. Адрес скалада
5.9.3.8. Менеджер
5.9.3.9. Б2б логин – пароль
5.9.3.10. Доставка
5.9.3.11. Возврат товара
5.9.3.12. Форма оплаты
5.9.3.13. Работа с ндс
5.9.4.Комментарий – редактируемое поле
5.9.5.Кнопка создать счет.
6. Модуль статистики по заказам в базе данных с графиком – Сделать из стандартных инструментов.
6.1. Выбор периода статистики – 1 день, 1 месяц, год, выбранный период
6.2. Выбор стадии счета для статистики.
6.3. Должны выводится данные за выбранный период и стадию
6.3.1.Кол-во заказов
6.3.2.Сумма заказов
6.3.3.Сумма закупки
6.3.4.Прибыль. Считается из расчета сумма заказов - закупка
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