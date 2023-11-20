1. Web приложение 2. В разных вкладках (https://eios.sibsutis.ru/pluginfile.php/33392/question/questiontext/522782/1/5958160/calc1.png) разные части приложения: -вкладка для загрузки оценок из файла формата .csv (пример файла) -вкладка для создания или редактирования журнала и сохранения в файл ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
YII2 доработать 3 правки в проекте, сегодня
Бюджет 20$ Сроки, сегодня до вечера
Оплата по готовности, оставляйте Ваш телеграмм для связи - связь голосом обязательна
Оставляйте Ваш телеграмм
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрытмесяц назад
Добрый день , нужно спарсить сайт Allegro.pl по заданным ключам ( рубрика автозапчасти- блоки управления ), ключи предоставлю файлом .Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 дня назад
Бот для работы на сайте - https://author24.ru/ Бот должен включать в себя: 1. Авторизация в системе 2. Возможность автоматически ставить ставки на проекты по заданным фильтрам, которые настроены у аккаунта 3. Возможность видеть ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 дня назад
В теме WP нужно внести различные правки по верстке, а так же сделать оптимизацию и тд. ТЗ по запросу.Веб-программирование10 заявокЗакрыт2 дня назад
- $50
Нужно создать парсер определенного сайта, который будет собирать данные и сохранить их в SQL базу.Завершенмесяц назад
Здравствуйте! Нужен бот для посещений сайта, чтобы он выполнял какие-нибудь действия. Чтобы заходил с разных устройств, с разным фингерпринтом.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 дня назад
- $160
У нас уже полностью реализован API, так же есть некоторые наработки по дизайну. Требуется помочь с выбором основного инструмента, с доработкой дизайна на ваш взгляд, с реализацией на выбранном инструменте. Подробную информацию по проекту вышлю ...Завершенмесяц назад
Здравствуйте Обновил движок CMS DLE с 11 до 17 версии, и перестал работать самописный модуль вывода карты сайта. Вот на другом сайте где не обновлял работает -можете посмотреть http://www.logofc.info/sitemap.html данный скрипт ...Завершенмесяц назад
Готовый проект на WP Требуется доработка некоторых фич и опций. Долгосрочное сотрудничество. Только для людей с опытомВеб-программирование7 заявокЗакрыт3 дня назад
- $160
Редизайн (перевёрстка проекта) с VUE2 на VUE3 и композишен API, работа с гитом Репозиторий ГИТ, фигму - предоставим, создать стенд и демонстрировать работу с коммитами в гит в ходе работы. Сроки выполнения 2-3 ...Веб-программирование2 заявкиЗакрытмесяц назад