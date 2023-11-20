YII2 доработать 3 правки в проекте, сегодня

$20
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка122 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

YII2 доработать 3 правки в проекте, сегодня

Бюджет 20$ Сроки, сегодня до вечера

Оплата по готовности, оставляйте Ваш телеграмм для связи - связь голосом обязательна

Оставляйте Ваш телеграмм

месяц назад
guest_1697372727199
Россия
2 месяца в сервисе
Был
20 дней назад