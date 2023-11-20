Нужен бот для посещений сайта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки156 просмотров
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Здравствуйте! Нужен бот для посещений сайта, чтобы он выполнял какие-нибудь действия. Чтобы заходил с разных устройств, с разным фингерпринтом.

месяц назад
g-sheremetiev
Роман 
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
месяц назад