Solana + Phyton, доработка проекта срочная

$120
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки142 просмотра
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Solana + Phyton, доработка проекта срочная

Отвечать просьба людям, кто имел опыт работы с Solana

Оплата будет поэтапная, по мере готовности задач, работа и пуш в GIT в ходе работы

Сроки 1-2 дня, сегодня нужны обязательно первые результаты

Бюджет 120$

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месяц назад
guest_1697372727199
Россия
2 месяца в сервисе
Был
20 дней назад