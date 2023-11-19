Парсинг ЖК

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок79 просмотров
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Требуется спарсить информацию о жилых комплексах с сайта https://zhkkrasnodar.ru/
(название ЖК, застройщик, год сдачи, адрес, урл картинки).

Результат в виде таблицы mysql.

В заявке указывать стоимость и срок выполнения.

месяц назад
box-77
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
месяц назад