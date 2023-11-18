Помочь разместить Django сайта на сервер

$5
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки180 просмотров
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Помочь разместить Django сайт сервер (желательно какой то бесплатный, но хороший. Либо платный, но не очень дорогой)

сейчас БД - SQLite

Django
месяц назад
efremov_daniil
27 летРоссия
год в сервисе
Был
месяц назад