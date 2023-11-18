Помочь разместить Django сайта на сервер

Нужен простой пример на PHP, чтобы отправить на открытый Телеграм канал ссылку на видео из YouTube. На самом канале (в мобильной версии) это видео должно проигрываться по клику, а не переходить на сайт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Помочь разместить Django сайт сервер (желательно какой то бесплатный, но хороший. Либо платный, но не очень дорогой)
сейчас БД - SQLite
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