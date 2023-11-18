Видео с YouTube отправить в Телеграм канал

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок198 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен простой пример на PHP, чтобы отправить на открытый Телеграм канал ссылку на видео из YouTube.

На самом канале (в мобильной версии) это видео должно проигрываться по клику, а не переходить на сайт ютуба.

Пример отправляемой ссылки из Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=FmzHq3U0UFE

Или

http://youtu.be/FmzHq3U0UFE

месяц назад
novon
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад