Видео с YouTube отправить в Телеграм канал

Добрый день, есть сайт: https://sleeksoul.com/black-friday/ Для данного лендинга нужно добавить возможность собирать товары в корзину и передавать весь состав заказа в срм. Логика примерно следующая: - при нажатии ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен простой пример на PHP, чтобы отправить на открытый Телеграм канал ссылку на видео из YouTube.
На самом канале (в мобильной версии) это видео должно проигрываться по клику, а не переходить на сайт ютуба.
Пример отправляемой ссылки из Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=FmzHq3U0UFE
Или
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