Видео с YouTube отправить в Телеграм канал

Нужен простой пример на PHP, чтобы отправить на открытый Телеграм канал ссылку на видео из YouTube.

На самом канале (в мобильной версии) это видео должно проигрываться по клику, а не переходить на сайт ютуба.

Пример отправляемой ссылки из Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=FmzHq3U0UFE

Или

http://youtu.be/FmzHq3U0UFE