Телеграмм бот

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок243 просмотра
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Требуется создание бота в телеграмм, ТЗ проекта прикрепляю фотографией, все подробности в лс

месяц назад
guest_1700289242200
месяц в сервисе
Был
месяц назад
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