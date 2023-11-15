C-SCORE — это сервис, который составляет социальный рейтинг человека по его базовым данным как: почта, мобильный телефон, отпечаток девайса и другие.



Простыми словами: мы получаем данные от наших партнеров/клиентов, обогащаем их данными, которые собираем из наших источников в интернете и в конечном итоге составляем социальный рейтинг пользователя и/или клиентской группы

На базе социального рейтинга C-SCORE обеспечивает безопасность онлайн проектов разной сложности. Ниши: Маркетплейсы, Финтех, Gambling, Трейдинг, Траспорт и др.

На данный момент мы сфокусированы на I-gaming (гемблинг, онлайн казино).

Ищем SMM специалиста для работы с площадками: Linkedin, Instagram, а так же для решения задач с имейл рассылками ( по готовой базе), анализу рассылок.

Количество часов в неделю: до 20 часов (сильно до 20 часов)



Задачи, которые будут стоять перед вами:

- написание статей на английском (блог нашего сайта, зарубежные тематические блоги)

- Ведение площадок: инстаграмм, linkedin

- Работа с рассылками по нашей базе (построение и проработка гепотиз)





На данный момент мы ищем сотрудника на неполную занятость, но если с работаемся, то готовы рассматривать людей в команду



По оплате готовы обсуждать.