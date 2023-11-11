Таргетированная реклама тест ниши

Здравствуйте, коротко о задании: -тест ниши «ростовые куклы» в Дубае-Бюджет 200$-Так как это тест, сайта нет. Креативы у вас должны быть свои- рк на время тест должен быть ваш- возможно дальнейшее сотрудничество

от вас требуется:- опыт работы с проектами в ОАЭ, и понимание как обходить индийцев которые пишут всем подряд в поисках работы - примерное количество лидов которые вы сможете привести на наш бюджет и сроки