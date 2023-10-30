Оформлення інстаграм сторінки

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт7 заявок45 просмотров
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Оформити в фірмовому стилі іконки "Вибране" у Instagram барбершопа та можливо переробити у тому ж стилі аватарку.
Бюджет обговоримо особисто. Приклади ваших робіт - обов'язкові.

2 месяца назад
DariaBL
Дарья 
20 летУкраина
10 месяцев в сервисе
Была
19 дней назад
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