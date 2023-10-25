Нужен менеджер для ведения FB и Instagram

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт16 заявок54 просмотра
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Добрый день!

Необходимо примерно каждые два дня делать пост в обе социальные сети с тематическими статьями.

Фото и статьи - есть контент план. Фотографии есть наши- а тект можно сделать рерайт с использованием AI.

2 месяца назад
Rourke
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад