Требуется начинающий специалист по SMM на разовое задание. Поручу реальный проект, надо, чтобы на одну-три страницы пошел трафик из соцсетей.

Написана неплохая онлайн-игра. Позавчера 1,5 тысячи человек играло. Вчера - 1 тысяча. Но это все трафик из поиска. А надо еще получить трафик из соцсетей. Отсюда вывод: надо попробовать. Беритесь, оформляйте паблик с нулевого цикла. И пробуйте. Срок - примерно неделя.



Предупреждаю: с опытными разговаривать не буду. А тем, кто прошел теорию, но не имеет практики, поручу вот это дело.