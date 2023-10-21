Маркетинговый эксперимент (контент план, трафик, аналитика, Facebook)

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки23 просмотра
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Здравствуйте.

Нужна помощь в проведении эксперимента.

Ранее была настроена FB реклама на страницу сайта - стоимость конверсия в регистрацию была очень высокой (в разы дороже обычной контекстной рекламы).

Сейчас хочу провести эксперимент:

1) Трафик гнать не на страницу сайта, а на FB страницу компании (обычная FB реклама или какая-то накрутка с качественным трафиком).

2) Есть существующая страница FB (примерно 500 подписчиков). Подумать использовать эту страницу или купить недорогую с похожей тематикой (для эксперимента нужно дешёвое решение, если выяснится, что стоимость конверсии хорошая, то тогда уже можно вложиться в готовую крутую страницу).

3) Нужно разработать контент план и запланировать публикацию постов (1, 3, более постов в день на 1-3 месяца).

Идея: идёт трафик людей на фб страницу, там они подписываются, контентом им напоминаем о себе, они переходят по ссылке на сайт, регистрируются и заказывают услугу.

Цель эксперимента: в идеале узнать среднюю стоимость конверсии в регистрацию и понять это лучше прямого трафика на сайт или нет.

Бюджет: так как это только эксперимент, то бюджет не должен быть космическим - тут нужно только узнать стоит такая игра свеч или нет.

Сложности: придумать как посчитать среднюю стоимость конверсии (повторяемые расходы за период / количество регистраций c FB; разовые расходы на запуск типа покупки страницы можно не считать).

Нужен опытный человек.

2 месяца назад
lightningsoft
Александр 
37 летВенгрия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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