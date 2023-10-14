Отзывы на google map.

$15
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт29 заявок114 просмотров
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Необходимо разместить отзывы на гугл мап (50 шт) с прописанным текстом и предварительно сделаным аккаунтом (Европа). Цена за один отзыв.

2 месяца назад
asdfq
Павел 
37 летГреция
11 лет в сервисе
Был
месяц назад