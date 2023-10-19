Шукаєш відповідальну людину? Вітаю, ти її знайшов.
Привіт! Мене звати Марія, мені 25 років. Я досконало володію такими мовами, як : українська, англійська, польська, російська.
Завжди працюю з задоволення, свою роботу виконую швидко і якісно.
Буду рада співпраці.
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процент рекомендаций
#1215
рейтинг фрилансера
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Украинский языкНаписание обзоров
Швидко та якісно виконана робота.
Ответный отзыв
Доступне пояснення роботи.
Копирайтинг
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
#705