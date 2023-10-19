Шукаєш відповідальну людину? Вітаю, ти її знайшов.

Привіт! Мене звати Марія, мені 25 років. Я досконало володію такими мовами, як : українська, англійська, польська, російська.

Завжди працюю з задоволення, свою роботу виконую швидко і якісно.

Буду рада співпраці.