MariaBoreiko

Марія MariaBoreiko

 
27 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Шукаєш відповідальну людину? Вітаю, ти її знайшов.

Привіт! Мене звати Марія, мені 25 років. Я досконало володію такими мовами, як : українська, англійська, польська, російська.

Завжди працюю з задоволення, свою роботу виконую швидко і якісно.

Буду рада співпраці.

#28Украинский язык
#62Написание обзоров
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1215
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Украинский языкНаписание обзоров
Швидко та якісно виконана робота.
Доступне пояснення роботи.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
#705