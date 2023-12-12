Копирайтинг и рерайт текста

Высшее экономическое образование. Опыт работы копирайтером 5 лет. Выполнил около 10 000 работ. Авдего, Копилансер, Турботекст, СМИ, индивидуальные заказы. Всем заказчикам гарантирую высокое качество текстов, индивидуальный подход, соблюдение сроков, 100% уникальность, грамотность, креативность и отсутствие воды. К работе отношусь всегда ответственно и добросовестно. Основное направление деятельности:

1. Уникальные статьи и SEO-тексты;

2. Рерайт;

3. Карточки товаров;

4. Обзоры;

5. Работа с репутацией интернет-магазина.

Максимально быстро даю обратную связь и оперативно вношу правки, если это требуется. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы.