Копирайтинг и рерайт текста
Высшее экономическое образование. Опыт работы копирайтером 5 лет. Выполнил около 10 000 работ. Авдего, Копилансер, Турботекст, СМИ, индивидуальные заказы. Всем заказчикам гарантирую высокое качество текстов, индивидуальный подход, соблюдение сроков, 100% уникальность, грамотность, креативность и отсутствие воды. К работе отношусь всегда ответственно и добросовестно. Основное направление деятельности:
1. Уникальные статьи и SEO-тексты;
2. Рерайт;
3. Карточки товаров;
4. Обзоры;
5. Работа с репутацией интернет-магазина.
Максимально быстро даю обратную связь и оперативно вношу правки, если это требуется. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы.