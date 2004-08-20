Эксперт в своей области

Добрый день ! Рада приветствовать Вас на моей странице. Меня зовут Юлия .Готова оказать помощь в любом виде деятельности!Свободно владею английским,украинским,русским,французким языками.Обладаю обширным опытом работы с текстами, включая набор, перевод, редактирование.Также ,имею богатый опыт в копирайтинге и рерайтинге.Увлекаюсь видеомонтажом.Я гарантирую быструю и качественную работу, и всегда готова предложить вам приемлемые цены.Буду рада сотрудничеству с вами!