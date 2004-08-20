Эксперт в своей области
Добрый день ! Рада приветствовать Вас на моей странице. Меня зовут Юлия .Готова оказать помощь в любом виде деятельности!Свободно владею английским,украинским,русским,французким языками.Обладаю обширным опытом работы с текстами, включая набор, перевод, редактирование.Также ,имею богатый опыт в копирайтинге и рерайтинге.Увлекаюсь видеомонтажом.Я гарантирую быструю и качественную работу, и всегда готова предложить вам приемлемые цены.Буду рада сотрудничеству с вами!
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процент рекомендаций
#1211
рейтинг фрилансера
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- Типи темпераменту8 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Русский языкНаписание обзоров
Швидко та якісно виконана робота.
Ответный отзыв
Дякую за співпрацю, порядний замовник
$1
10 баллов
2 года назад
Украинский языкНаписание обзоров
Рекомендую до співпраці, все зроблено швидко
Ответный отзыв
Дякую за співпрацю ,все чудово ? Рекомендую ?
Копирайтинг
2 отзыва
$5/час
от $1от 1 дня
#552
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#476
Рерайтинг
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#638
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#1600