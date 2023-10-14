Настройка рекламной компании (YouTube)

Цель: создать три интересных поста в социальных сетях, посвященных конкретным темам, связанным с недвижимостью и инвестициями в Дубае, и найти платформы, на которых мы можем продвигать эти темы. Мы проверим ваше творчество, визуальное представление и ...
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Напишите 1 страницу формата А4: Как вы будете решать следующую задачу? Вам необходимо привлечь клиентов на сайт Realiste.ai или на map.realiste. Платформа .ai (на ваш выбор). Ваши клиенты – состоятельные люди, которые покупают недвижимость в ОАЭ с целью увеличения своего благосостояния за счет роста рынка недвижимости. Средний чек — $420 000. Ваши клиенты – мужчины от 35 до 65 лет. Это предприниматели из различных сфер (предпочтительно строительство, логистика, IT, инвестиции, финансовые рынки, производство, владельцы фабрик и заводов). Ваша задача — привлечь граждан Индии. Вы размещаете рекламу в Индии (ваши клиенты в настоящее время находятся в Индии). Ваш рекламный бюджет составляет 10 000 долларов в неделю. Целевые показатели воронки следующие: см. приложение. Создайте тестовую кампанию, затем запишите свой скрин и объясните голосом, как вы настраивали эту рекламную кампанию (или кампании) и почему, какие инструменты использовали, как выбирали целевую аудиторию, и описывайте ход своих мыслей.
2-3-минутное видео от кандидата с записью экрана
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