Ведение страниц социальных сетей

Добрый день.

Меня зовут Михаил и я ищу помощника для ведения социальных сетей, способного создавать качественный и привлекательный контент, который будет привлекать потенциальных клиентов.

Обязанности:

Первоначальное создание и оформление страниц и каналов в Pinterest, Telegram и Instagram.

Ведение этих страниц и каналов – создание и размещение контента и креативов.

Количество постов в день – начиная с пяти в каждой сети с постепенным их увеличением.

Создание и размещение постов на основе данных, предоставленных мной.

Цель постов - привлечение потенциальных клиентов на страницу продукта в AliExpress и повышение конверсии

Ориентация на англоязычный рынок

Требования:

Опыт работы с социальными сетями

Знание английского языка

Умение создавать качественный контент

Креативность

Ответственность и пунктуальность

Если вы обладаете необходимыми навыками и опытом и заинтересованы в этой работе, я буду рад рассмотреть ваше предложение о сотрудничестве.

Спасибо