Ведение страниц социальных сетей

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок34 просмотра
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Добрый день.

Меня зовут Михаил и я ищу помощника для ведения социальных сетей, способного создавать качественный и привлекательный контент, который будет привлекать потенциальных клиентов.

Обязанности:

  • Первоначальное создание и оформление страниц и каналов в Pinterest, Telegram и Instagram.

  • Ведение этих страниц и каналов – создание и размещение контента и креативов.

  • Количество постов в день – начиная с пяти в каждой сети с постепенным их увеличением.

  • Создание и размещение постов на основе данных, предоставленных мной.

  • Цель постов - привлечение потенциальных клиентов на страницу продукта в AliExpress и повышение конверсии

  • Ориентация на англоязычный рынок

Требования:

  • Опыт работы с социальными сетями

  • Знание английского языка

  • Умение создавать качественный контент

  • Креативность

  • Ответственность и пунктуальность

 

Если вы обладаете необходимыми навыками и опытом и заинтересованы в этой работе, я буду рад рассмотреть ваше предложение о сотрудничестве.

 

Спасибо

2 месяца назад
guest_1697738240850
Израиль
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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