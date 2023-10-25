Завести страницы в Instagram, Facebook, LinkedIn, Telegram канал

Компания Альфа Девелопмент Групп https://adg-ua.com/ запускает в работу новый объект недвижимости (индустриальный парк).

Создать и наполнить контентом первично страницы в Instagram, Facebook, LinkedIn, Telegram канал. В фидбеке укажите, что вам необходимо для первичного наполнения. Наполнение контентом на регулярной основе: посты, сторис, новости и т.д. По данному пункту сформулируйте ваши рекомендации по частотности постов.

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