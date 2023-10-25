Завести страницы в Instagram, Facebook, LinkedIn, Telegram канал

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт4 заявки25 просмотров
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Компания Альфа Девелопмент Групп https://adg-ua.com/ запускает в работу новый объект недвижимости (индустриальный парк).

  1. Создать и наполнить контентом первично страницы в Instagram, Facebook, LinkedIn, Telegram канал. В фидбеке укажите, что вам необходимо для первичного наполнения.

  2. Наполнение контентом на регулярной основе: посты, сторис, новости и т.д. По данному пункту сформулируйте ваши рекомендации по частотности постов.

При принятии заявки указать сроки и стоимость работ по пункту 1. Стоимость и объем работ по пункту 2(ваши предложения) укажите в комментарии к заявке.

Указывайте портфолио со ссылками на аккаунты, которые вы ведете в данный момент.

2 месяца назад
guest_1697700468974
Украина
2 месяца в сервисе
Была
23 дня назад