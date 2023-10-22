Поиск Instagram блогеров

Ищу специалиста smm для открытия и введение Инстаграм магазина.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно найти блогеров по заданным критериям и отправить им запросы по рекламе с целью узнать стоимость рекламы. Желательно знание английского языка и обязательно требуется ОПЫТ подобной работы. Пожалуйста не откликайтесь если не выполняли подобные кворки! Спасибо.
- Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрытмесяц назад
- $1000
Требуется SMM специалист для магазина женской одежды в Instagram . При хороших результатах расчитываем на дальнейшее сотрудничество с хорошей оплатой.Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрытмесяц назад
Тематика: женская одежда и аксессуарыСоциальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрытмесяц назад
Здравствуйте. Нужна помощь в проведении эксперимента. Ранее была настроена FB реклама на страницу сайта - стоимость конверсия в регистрацию была очень высокой (в разы дороже обычной контекстной рекламы). Сейчас хочу ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрытмесяц назад
Здравствуйте. Хотел заняться парсингом компаний в facebook по API с последующим сохранением маркетинговых данных и анализом: тренды по категориям, анализ аудиторий и тд и тп. Для этого зарегистрировал у них приложение и компанию. ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрытмесяц назад
SMM продвижение магазина в INSTAGRAMСоциальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрытмесяц назад
Добрый день. Меня зовут Михаил и я ищу помощника для ведения социальных сетей, способного создавать качественный и привлекательный контент, который будет привлекать потенциальных клиентов. Обязанности: Первоначальное создание и оформление страниц и каналов ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрытмесяц назад
- $1000
Есть B2B Блог (ссылка на блог) Цель: Привести на блог 100 целевых подписчиков Источники трафика: Любые Оплата специалиста: 10 000 рублей за тест, дальше по результатам сотрудничества Тест: 7 дней Критерии: Опыт+кейсы продвижения B2B блоговСоциальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрытмесяц назад
- $30
Напишите 1 страницу формата А4: Как вы будете решать следующую задачу? Вам необходимо привлечь клиентов на сайт Realiste.ai или на map.realiste. Платформа .ai (на ваш выбор). Ваши клиенты – состоятельные люди, которые покупают недвижимость в ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрытмесяц назад
- $10
Цель: создать три интересных поста в социальных сетях, посвященных конкретным темам, связанным с недвижимостью и инвестициями в Дубае, и найти платформы, на которых мы можем продвигать эти темы. Мы проверим ваше творчество, визуальное представление и ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрытмесяц назад