Поиск Instagram блогеров

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок19 просмотров
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Нужно найти блогеров по заданным критериям и отправить им запросы по рекламе с целью узнать стоимость рекламы. Желательно знание английского языка и обязательно требуется ОПЫТ подобной работы. Пожалуйста не откликайтесь если не выполняли подобные кворки! Спасибо.

2 месяца назад
guest_1697391949422
Казахстан
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад